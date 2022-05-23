Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7975 RUR   0.0273 GBR   2.117 TRY   0.1065

Цена на нефть

19.05 $/bbl +/- WTI 112.21 +2.62 Brent 112.04 +2.93

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 23.05.2022 01:15

В ОДКБ не увидели необходимости увеличивать силовой блок в ответ на расширение НАТО

Генсек ОДКБ Станислав Зась считает, что у организации достаточно средств, чтобы ответить на существующие вызовы, поэтому в увеличении ее силового блока нет необходимости.

"Что касается расширения НАТО, и надо ли нам (ОДКБ - ИФ) наращивать свой силовой блок, конечно, мы рассматриваем это расширение как предпосылки для нарастания напряженности, дальней милитаризации региона. Это не служит укреплению безопасности, в том числе и стран-членов НАТО. Нужно ли нам усиливать свой потенциал? У нас достаточно сил и средств, чтобы отреагировать на возможные вызовы, которые реально проявятся в этой ситуации", - сказал Зась в эфире телеканала "Беларусь-1" в воскресенье.

"ОДКБ определяет красную черту, которую переходить нельзя. В этом сдерживающий фактор нашей организации. Есть рамки в противостоянии информационном, политическом, экономическом, которые переходить нельзя. Потому что речь заходит о военных угрозах или самом существовании государств", - подчеркнул глава ОДКБ.

По его словам, входящим в ОДКБ странам важно объединить свои аналитические возможности.

"Нужно иметь хорошо выверенные оценки реальных угроз и складывающейся ситуации, чтобы иметь возможность адекватно реагировать", - сказал Зась.

Он отметил, что у стран-членов ОДКБ консолидированная позиция по многим вопросам, но не по всем, и не надо избегать дискуссии по этому поводу, необходимо искать ответы, которые бы устроили всех.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ОДКБ, НАТО, СТАНИСЛАВ ЗАСЬ


Похожие новости


Вмешательство НАТО или ОДКБ в конфликт на Украине привело бы к эскалации напряженности в этой стране - Бордюжа ОДКБ из-за Украины пока не будет пытаться контактировать с НАТО, переориентируется на страны ШОС - Бордюжа Ни ОДКБ, ни НАТО не должны вмешиваться в происходящее на Украине - Бордюжа Территория Украины используется для информационных атак на страны ОДКБ - Бордюжа Чтобы не допустить проявлений экстремизма, Украине надо сотрудничать и с ОДКБ, и с НАТО - глава Минобороны В Грузии надо думать о вступлении в ОДКБ - экс-министр госбезопасности Хабурдзания

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az