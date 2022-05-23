В ОДКБ не увидели необходимости увеличивать силовой блок в ответ на расширение НАТО

Генсек ОДКБ Станислав Зась считает, что у организации достаточно средств, чтобы ответить на существующие вызовы, поэтому в увеличении ее силового блока нет необходимости.

"Что касается расширения НАТО, и надо ли нам (ОДКБ - ИФ) наращивать свой силовой блок, конечно, мы рассматриваем это расширение как предпосылки для нарастания напряженности, дальней милитаризации региона. Это не служит укреплению безопасности, в том числе и стран-членов НАТО. Нужно ли нам усиливать свой потенциал? У нас достаточно сил и средств, чтобы отреагировать на возможные вызовы, которые реально проявятся в этой ситуации", - сказал Зась в эфире телеканала "Беларусь-1" в воскресенье.

"ОДКБ определяет красную черту, которую переходить нельзя. В этом сдерживающий фактор нашей организации. Есть рамки в противостоянии информационном, политическом, экономическом, которые переходить нельзя. Потому что речь заходит о военных угрозах или самом существовании государств", - подчеркнул глава ОДКБ.

По его словам, входящим в ОДКБ странам важно объединить свои аналитические возможности.

"Нужно иметь хорошо выверенные оценки реальных угроз и складывающейся ситуации, чтобы иметь возможность адекватно реагировать", - сказал Зась.

Он отметил, что у стран-членов ОДКБ консолидированная позиция по многим вопросам, но не по всем, и не надо избегать дискуссии по этому поводу, необходимо искать ответы, которые бы устроили всех.