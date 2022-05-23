Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7975 RUR   0.0273 GBR   2.117 TRY   0.1065

Цена на нефть

19.05 $/bbl +/- WTI 112.21 +2.62 Brent 112.04 +2.93

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 23.05.2022 01:30

Беларусь и РФ намерены летом подписать соглашение о единой промышленной политике

Минск и Москва в июле намерены выйти на подписание соглашения по унификации правил для промышленных предприятий, сообщил замминистра промышленности Беларуси Дмитрий Харитончик.

"Мы договорились с нашими российскими коллегами о том, что необходимо нам выйти на единые правила игры и, собственно говоря, в этом задача и цель договоренностей по созданию единой промышленной политики. В итоге мы должны выйти на подписание необходимых документов, межправительственных документов, которые будут регламентировать единые принципы и подходы к определению, что же является критериями, что является, допустим, национальным продуктом ну и, соответственно, требования к закупкам за счет собственных средств, чтобы были максимально унифицированы", - отметил замминистра в эфире телеканала "Беларусь-1" в воскресенье.

"Таким образом, неважно какая форма закупки: с поддержкой государства, без, открытый конкурс, неважно, участвовать на равных вместе с нашими российскими коллегами, если на территории Российской Федерации. То же самое мы говорим и о том, что наши российские партнеры производители продукции также смогут участвовать абсолютно на равных во всех наших конкурсах. Это обоюдная история", - сказал Харитончик.

По его словам, планируется реализовать стоящую задачу максимально быстро.

"Задача стоит - максимально быстро. Мы сейчас ведем работу, чтобы все-таки выйти к подписанию вот этого межправсоглашения в первой декаде июля. И дальше уже потребуется также кропотливая работа по приведению в соответствие нормативной базы стран для того, чтобы уже выйти полностью на равные правила и равные условия", - сказал замминистра.

Харитончик отметил, что экспорт белорусской промышленной продукции в Россию за 4 месяца 2022 года вырос на 30%.

"Это очень хороший показатель, несмотря на то, что даже база прошлого года у нас тоже была хорошая", - подчеркнул замминистра промышленности Беларуси.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: БЕЛАРУСЬ, РОССИЯ


Похожие новости


СМИ сообщили о предстоящей встрече Путина и Лукашенко в Сочи Путин и Лукашенко обсудили импортозамещение, перевалку грузов и ракетостроение Лукашенко 16 мая в Москве примет участие в саммите ОДКБ Генсек ООН заявил, что только возвращение России, Украины и Беларуси на мировой рынок может решить проблему голода Лукашенко заявил о новой странице в отношениях с Россией СМИ сообщили о встрече Путина и Лукашенко 12 апреля на космодроме «Восточный»

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az