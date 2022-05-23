Беларусь и РФ намерены летом подписать соглашение о единой промышленной политике

Минск и Москва в июле намерены выйти на подписание соглашения по унификации правил для промышленных предприятий, сообщил замминистра промышленности Беларуси Дмитрий Харитончик.
"Мы договорились с нашими российскими коллегами о том, что необходимо нам выйти на единые правила игры и, собственно говоря, в этом задача и цель договоренностей по созданию единой промышленной политики. В итоге мы должны выйти на подписание необходимых документов, межправительственных документов, которые будут регламентировать единые принципы и подходы к определению, что же является критериями, что является, допустим, национальным продуктом ну и, соответственно, требования к закупкам за счет собственных средств, чтобы были максимально унифицированы", - отметил замминистра в эфире телеканала "Беларусь-1" в воскресенье.
"Таким образом, неважно какая форма закупки: с поддержкой государства, без, открытый конкурс, неважно, участвовать на равных вместе с нашими российскими коллегами, если на территории Российской Федерации. То же самое мы говорим и о том, что наши российские партнеры производители продукции также смогут участвовать абсолютно на равных во всех наших конкурсах. Это обоюдная история", - сказал Харитончик.
По его словам, планируется реализовать стоящую задачу максимально быстро.
"Задача стоит - максимально быстро. Мы сейчас ведем работу, чтобы все-таки выйти к подписанию вот этого межправсоглашения в первой декаде июля. И дальше уже потребуется также кропотливая работа по приведению в соответствие нормативной базы стран для того, чтобы уже выйти полностью на равные правила и равные условия", - сказал замминистра.
Харитончик отметил, что экспорт белорусской промышленной продукции в Россию за 4 месяца 2022 года вырос на 30%.
"Это очень хороший показатель, несмотря на то, что даже база прошлого года у нас тоже была хорошая", - подчеркнул замминистра промышленности Беларуси.
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