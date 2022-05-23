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Военные запасы в ЕС истощаются из-за помощи Украине - Боррель

Военная помощь, которую ЕС предоставляет Украине, привела к истощению запасов вооружения в Евросоюзе, написал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем блоге в воскресенье.

"Истощение запасов, ставшее результатом военной поддержки, которую мы предоставляем Украине - самый очевидный пример наших слабых мест", - написал Боррель у себя в блоге.

Глава дипломатии заявил, что странам ЕС необходимы современные совместные вооруженные силы, чтобы союз мог самостоятельно отвечать за свою безопасность. Он призвал страны не просто наращивать расходы на оборону, а делать это скоординированным образом.

В марте ЕС принял решение создать собственный военный потенциал для быстрых действий в случаях кризисов, который союз будет использовать вместе с НАТО или отдельно от этого альянса. При этом тогда Боррель пояснил, что все это не означает создание европейской армии: у каждой страны ЕС и дальше будут собственные вооруженные силы.

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Тэги: ЕС, ВООРУЖЕНИЕ, ЖОЗЕП БОРРЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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