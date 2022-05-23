Военные запасы в ЕС истощаются из-за помощи Украине - Боррель

Военная помощь, которую ЕС предоставляет Украине, привела к истощению запасов вооружения в Евросоюзе, написал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем блоге в воскресенье.
"Истощение запасов, ставшее результатом военной поддержки, которую мы предоставляем Украине - самый очевидный пример наших слабых мест", - написал Боррель у себя в блоге.
Глава дипломатии заявил, что странам ЕС необходимы современные совместные вооруженные силы, чтобы союз мог самостоятельно отвечать за свою безопасность. Он призвал страны не просто наращивать расходы на оборону, а делать это скоординированным образом.
В марте ЕС принял решение создать собственный военный потенциал для быстрых действий в случаях кризисов, который союз будет использовать вместе с НАТО или отдельно от этого альянса. При этом тогда Боррель пояснил, что все это не означает создание европейской армии: у каждой страны ЕС и дальше будут собственные вооруженные силы.
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