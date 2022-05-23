Алиев, Пашинян и Мишель провели встречу в Брюсселе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава Евросовета Шарль Мишель провели в воскресенье трехстороннюю встречу в Брюсселе.

«22 мая в Брюсселе состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном», - говорится в сообщении, размещенном на сайте главы азербайджанского государства.

Это третья очная встреча президента Азербайджана и премьера Армении в Брюсселе. Ранее они провели встречи в декабре 2021-го и в апреле текущего года.

Р.Керимов