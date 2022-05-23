Баку и Ереван договорились обсудить в ближайшие дни вопросы делимитации границы - глава Евросовета

Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что на прошедшей при его участии в воскресенье трехсторонней встрече в Брюсселе президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян достигли договоренности о проведении в ближайшее время первого совместного заседания пограничных комиссий, в ходе которого будут рассмотрены все вопросы, связанные с делимитацией азербайджано-армянской границы.
«В ближайшие дни на межгосударственной границе состоится первое совместное заседание пограничных комиссий, будут рассмотрены все вопросы, связанные с делимитацией (азербайджано-армянской - ИФ-Аз) границы и как лучше всего обеспечить стабильную ситуацию», - заявил Мишель, слова которого приводятся на интернет-странице Евросовета.
Мишель назвал проведенные обсуждения в Брюсселе «откровенными» и «плодотворными».
«Мы рассмотрели весь комплекс вопросов. Подробно обсудили гуманитарные вопросы, в том числе разминирование, усилия по освобождению задержанных и выяснению судеб пропавших без вести», - заметил глава Евросовета.
В ходе воскресной встречи в Брюсселе, продолжил Мишель, Алиев и Пашинян договорились о необходимости приступить к разблокированию транспортного сообщения. По его словам, стороны согласовали принципы, регулирующие транзит между Нахчываном и остальной частью Азербайджана, и между различными частями Армении через Азербайджан, а также международные перевозки посредством инфраструктуры обеих стран.
В частности, отметил глава Евросовета, стороны договорились о принципах управления границами, безопасности, сборах, а также таможенных правилах в контексте международных перевозок. Этой работой, по его словам, в ближайшие дни займутся вице-премьеры стран.
Мишель заявил, что на встрече стороны договорились продолжить обсуждение будущего мирного договора, регулирующего межгосударственные отношения между Арменией и Азербайджаном, чем «в ближайшие недели» займутся делегации, возглавляемые министрами иностранных дел стран.
Он также заявил сторонам о необходимости решать вопросы прав и безопасности этнических армян в Карабахе.
Глава Евросовета отметил, что ЕС вместе с обеими сторонами поддержит работу Экономической консультативной группы.
«Я также подчеркнул важность подготовки населения к долгосрочному устойчивому миру. ЕС готов усилить свою поддержку (в этом вопросе)», - заявил Мишель.
Он добавил, что по итогам трехсторонней встречи в Брюсселе достигнута договоренность о проведении четвертой встречи в такой формате в июле-августе текущего года.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава Евросовета Шарль Мишель провели в воскресенье в Брюсселе трехстороннюю встречу.
Это третья очная встреча президента Азербайджана и премьера Армении в Брюсселе. Ранее они провели встречи в декабре 2021-го и в апреле текущего года.
Р.Керимов
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