Глава Евросовета заявил о прогрессе на переговорах Азербайджана и Армении

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил об ощутимом прогрессе на переговорах Азербайджана и Армении по итогам прошедшей при его участии в воскресенье трехсторонней встречи в Брюсселе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
«Достигнут ощутимый прогресс», - написал он в твиттере.
Мишель назвал воскресную встречу «плодотворной», отметив, что на ней была рассмотрена вся повестка дня, в том числе работа над будущим мирным договором.
Он добавил, что четвертая очная встреча президента Азербайджана и премьера Армении пройдет в таком же формате в августе.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава Евросовета Шарль Мишель провели в воскресенье трехстороннюю встречу в Брюсселе.
Это третья очная встреча президента Азербайджана и премьера Армении в столице Бельгии. Ранее они провели встречи в декабре 2021-го и в апреле текущего года.
Р.Керимов
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