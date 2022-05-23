Семь человек погибли во время пожара на судне на Филиппинах

Семь человек погибли, 120 спасены в результате пожара, произошедшего на судне, направлявшемся с филиппинского острова Поллило в Риал (провинция Кесон), сообщают местные СМИ.

По данным береговой охраны, пять мужчин и две женщины погибли в результате происшествия.

Тем временем 120 пассажиров были спасены. Из них 23 получили ранения. Семь пассажиров до сих пор числятся пропавшими без вести.

Ранее сообщалось, что пожар вспыхнул на борту судна Mercraft 2, находившегося примерно в 500 метрах от порта Риал.

Первоначально СМИ писали о 124 пассажирах на борту. Согласно обновленным данным, на борту находилось 134 пассажира.

Причина пожара выясняется.

По словам официальных лиц, пожар, по-видимому, начался в машинном отделении.