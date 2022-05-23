Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует удвоить усилия по предоставлению жизненно важного продовольствия и гуманитарной помощи Украине, сообщил офис британского премьера.
"Премьер-министр настроен решительно на то, чтобы удвоить усилия по предоставлению жизненно важного продовольствия и гуманитарной помощи Украине", - говорится в заявлении Даунинг-стрит.
Джонсон также будет работать над "обеспечением того, чтобы страна (Украина - ИФ) могла экспортировать в остальной мир".
По мнению премьер-министра Великобритании, "каждая страна обязана помочь Украине в их борьбе за свободу, как сейчас, так и в долгосрочной перспективе".
Отмечается, что британский народ "на 1000% поддерживает народ Украины".
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