Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8004 RUR   0.0279 GBR   2.1324 TRY   0.1066

Цена на нефть

20.05 $/bbl +/- WTI 110.28 +0.39 Brent 112.55 +0.51

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 23.05.2022 09:44

Премьер Великобритании намерен "удвоить усилия" по предоставлению гуманитарной помощи Украине

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует удвоить усилия по предоставлению жизненно важного продовольствия и гуманитарной помощи Украине, сообщил офис британского премьера.

"Премьер-министр настроен решительно на то, чтобы удвоить усилия по предоставлению жизненно важного продовольствия и гуманитарной помощи Украине", - говорится в заявлении Даунинг-стрит.

Джонсон также будет работать над "обеспечением того, чтобы страна (Украина - ИФ) могла экспортировать в остальной мир".

По мнению премьер-министра Великобритании, "каждая страна обязана помочь Украине в их борьбе за свободу, как сейчас, так и в долгосрочной перспективе".

Отмечается, что британский народ "на 1000% поддерживает народ Украины".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az