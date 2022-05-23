КНДР сообщила о более 167 тыс. заболевших лихорадкой за последние сутки

В Северной Корее за последние сутки более 167 тыс. человек заболели тем, что Пхеньян называет лихорадкой, один человек умер от последствий заражения, сообщает в понедельник южнокорейское информагентство "Ренхап" со ссылкой на данные, опубликованные ЦТАК.
"Северная Корея заявила в понедельник, что было подтверждено около 167 тыс. 650 новых случаев лихорадки и еще одна смерть", - говорится в сообщении.
По данным ЦТАК, общее число погибших возросло до 68 человек, а смертность составила 0,002%.
Число случаев лихорадки с конца апреля по состоянию на вечер воскресенья составило более 2,81 млн. Из этого числа заболевших 82,9% выздоровели, а 479 тыс. 400 человек проходят лечение.
"Ренхап" отмечает, что КНДР по-прежнему не реагирует на предложения Южной Кореи и США о помощи в борьбе с COVID-19.
Мировые эксперты считают, что так называемая лихорадка на самом деле представляет собой COVID-19.
12 мая Северная Корея сообщила о первом заболевшем COVID-19 в стране. До этого два года, которые длится пандемия коронавируса, Пхеньян заявлял об отсутствии случаев заболевания.
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