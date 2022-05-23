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Дальнее зарубежье 23.05.2022 09:32

Не менее восьми человек стали жертвами урагана в Канаде, более полумиллиона жителей остались без света

В результате урагана, обрушившегося в субботу днем на две самые густонаселенные провинции Канады - Онтарио и Квебек - погибли, по меньшей мере, восемь человек, более 500 тыс. жителей лишены электричества, сообщают местные СМИ со ссылками на власти.

По сообщениям коммунальных служб, порывы ветра, превышавшие скорость 130 км в час, валили деревья, столбы и опоры линий электропередач.

По сообщениям властей, причиной большинства смертельных травм стало падение деревьев. Энергетики в воскресенье приложили максимум усилий к восстановлению энергоснабжения.

Канадский премьер Джастин Трюдо заявил, что федеральное правительство готово помочь нуждающимся и пострадавшим.

"Мы думаем обо всех пострадавших и благодарим бригады, которые работают над восстановлением электроснабжения", - написал Трюдо в твиттере в воскресенье.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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