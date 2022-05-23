РФ настаивает на ограничении экспорта зерна всеми странами ЕАЭС

Россия, несмотря на ожидаемый в 2022 году рекордный урожай пшеницы, опасается его реэкспорта и хочет, чтобы все члены ЕАЭС ввели квоты и пошлины на вывоз зерна.

Как сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники, на заседании ЕЭК 20 мая Россия настаивала, чтобы все члены ЕАЭС ввели квоты и пошлины на экспорт зерновых в третьи страны. По их словам, Минсельхоз РФ считает меру необходимой для предотвращения реэкспорта российского зерна через ЕАЭС в обход ограничений.

В Минсельхозе и ЕЭК на запросы издания не ответили.

Этой весной на фоне активизации закупок пшеницы в Сибири со стороны Казахстана Россия запретила вывоз зерновых в страны ЕАЭС до 30 июня. Это вызвало недовольство Казахстана, заподозрившего РФ в дискриминации. В ответ он также ввел квоты на экспорт пшеницы и муки.

По словам источников "Коммерсанта", на совещании в ЕЭК российская сторона указала на недостаточность принятых мер, так как в Казахстане нет квот на экспорт ячменя и кукурузы и отсутствуют вывозные пошлины. В итоге сложилась существенная разница между внутренними ценами двух стран.

По словам собеседника издания, сибирская пшеница сегодня торгуется в среднем по 18 тыс. рублей за тонну с НДС, что примерно на 5 тыс. рублей дешевле казахстанской.

Директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько говорит, что "с абстрактной точки зрения" регулирование экспорта зерновых по внешнему контуру ЕАЭС - правильная мера. Но с внедрением подхода могут быть проблемы из-за несогласия отдельных стран, подчеркивает эксперт. Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский полагает, что против выступит только Казахстан.

Источник издания уверен, что вероятный отказ Казахстана вводить идентичные меры спровоцирует Минсельхоз РФ продлить временный запрет на экспорт зерновых в ЕАЭС.

В РФ со 2 июня 2021 года действует плавающая пошлина на экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы. С 15 февраля по 30 июня экспорт зерна также ограничен квотой в 11 млн тонн, в том числе 8 млн тонн пшеницы.