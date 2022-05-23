Манат подешевел к евро и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 23 мая сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке. Официальный курс маната по отношению к евро на 23 мая ЦБА установил на уровне 1,8004 манат/1EUR (20 мая - 1,7975 манат/1EUR). Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 23 мая установил на уровне 0,0279 манат/1RUB (20 мая - 0,0273 манат/1RUB). Х.Насирзаде

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