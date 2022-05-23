США поддержат Японию в стремлении стать постоянным членом «реформированного» СБ ООН - Кисида

США поддержат Японию в желании "реформировать и усилить" ООН, а также в стремлении стать постоянным членом Совета Безопасности, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида в понедельник.

"Президент заявил, что США поддержат Японию в желании стать постоянным членом реформированного Совета Безопасности ООН", - заявил Кисида во время совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом.

Премьер-министр также сообщил, что получил поддержку Байдена в стремлении "реформировать и усилить" ООН, в частности, Совет Безопасности.

СБ ООН состоит из десяти избираемых членов и пяти постоянных, которыми являются Китай, Россия, США, Великобритания и Франция.