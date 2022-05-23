Центробанк Азербайджана направит свыше 900 тыс. манатов на программное обеспечение

Центробанк Азербайджана привлек ООО «Safaroff CA» для приобретения лицензий на стандартные программные обеспечения.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным, опубликованным на сайте www.etender.gov.az, с компанией заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 914,193 тыс. манатов.
Х.Насирзаде
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