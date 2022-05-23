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Внешняя политика 23.05.2022 11:04

Азербайджан и Бразилия готовят для подписания 11 документов - Полухов

Азербайджан и Бразилия готовят для подписания 11 документов, направленных на расширение двустороннего сотрудничества, заявил азербайджанский посол в Бразилии, Эквадоре, Суринаме, Гайане, Тринидаде и Тобаго Эльхан Полухов.

«Порядка 11-ти документов сейчас находятся на стадии подготовки, но два из них, можно сказать, уже вышли на финальную прямую. Это договор в сфере сельского хозяйства и образования», - сказал Полухов в интервью авторскому YouTube-каналу «Современный разговор с Расимом Бабаевым».

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», по его словам, Азербайджан планирует развивать двусторонние отношения и с другими странами региона. «У нас есть Меморандум о взаимопонимании с Суринамом о проведении политических консультаций, суринамский МИД подписал договор с нашей дипломатической академией – университетом ADA о совместной кооперации. Такие же переговоры ведутся и с Тринидад и Тобаго, и с Гайаной. С Эквадором у нас есть несколько договоров», - добавил Полухов.

Р.Ахмедов

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Тэги: БРАЗИЛИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО, ПЛАНЫ


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