Азербайджан и Бразилия готовят для подписания 11 документов - Полухов

Азербайджан и Бразилия готовят для подписания 11 документов, направленных на расширение двустороннего сотрудничества, заявил азербайджанский посол в Бразилии, Эквадоре, Суринаме, Гайане, Тринидаде и Тобаго Эльхан Полухов.
«Порядка 11-ти документов сейчас находятся на стадии подготовки, но два из них, можно сказать, уже вышли на финальную прямую. Это договор в сфере сельского хозяйства и образования», - сказал Полухов в интервью авторскому YouTube-каналу «Современный разговор с Расимом Бабаевым».
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», по его словам, Азербайджан планирует развивать двусторонние отношения и с другими странами региона. «У нас есть Меморандум о взаимопонимании с Суринамом о проведении политических консультаций, суринамский МИД подписал договор с нашей дипломатической академией – университетом ADA о совместной кооперации. Такие же переговоры ведутся и с Тринидад и Тобаго, и с Гайаной. С Эквадором у нас есть несколько договоров», - добавил Полухов.
Р.Ахмедов
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