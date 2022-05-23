Бразилия заинтересована в увеличении импорта минеральных удобрений из Азербайджана - Полухов

Бразилия заинтересована в увеличении объема импорта минеральных удобрений из Азербайджана, заявил азербайджанский посол в Бразилии, Эквадоре, Суринаме, Гайане, Тринидаде и Тобаго Эльхан Полухов.

«Основной торговый партнер Азербайджана в регионе Латинской Америки на сегодняшний день - Бразилия. Кстати, это взаимно, потому что основной партнер Бразилии на Южном Кавказе – тоже Азербайджан. Поэтому с точки зрения развития экономических связей у нас наблюдается очень позитивная динамика. И эта позитивная динамика наблюдается именно в отношении экспорта из Азербайджана в Бразилию», - сказал Полухов в интервью авторскому YouTube-каналу «Современный разговор с Расимом Бабаевым».

По его словам, в 2017 году (когда Полухов начал деятельность в Бразилии в качестве посла – ИФ), объем экспорта из Азербайджана в Бразилию не превышал даже $0,5 млн в год, тогда как экспорт из Бразилии в Азербайджан стабильно составлял порядка $200 млн в год. «Но, начиная с 2020 года наблюдается прорыв в этих вопросах. В 2021 году объем экспорта из Азербайджана в Бразилию достиг $70 млн, в то время как экспорт из Бразилии в Азербайджан остался на уровне около $200 млн», - отметил он.

Полухов, как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», добавил, что увеличение объемов экспорта в Бразилию связано с поставками минеральных удобрений – в 2021 году на сумму около $50 млн.

«Сегодня в связи с ситуацией в нашем регионе, отношениями между Украиной и Россией, вопрос удобрений, вопрос продовольственной безопасности становится одним из ключевых. И поэтому для Бразилии, как страны, которая очень сильно ориентирована на производство продуктов питания и мясомолочной продукции, получение удобрений является очень важным вопросом. И этот вопрос постоянно поднимался на всех встречах (с представителями Азербайджана – ИФ). Бразильская сторона на всех других уровнях интересовалась на сколько можно увеличить поставки удобрений из нашей страны», - подчеркнул он.

Посол отметил, что потенциально привлекательным выглядит сотрудничество между странами в сфере транспорта. «В связи с ситуацией в Восточной Европе становится еще более актуальным использование логистических возможностей для перевозки бразильских грузов в Китай. Китай является самым большим торговым партнером Бразилии, и торговые отношения обычно проходят по океану, через Европу, потому через Восточную Европу. Сегодня в связи с появившимися определенными затруднениями, доставка бразильских грузов традиционными маршрутами, использование портов Турции и далее посредством железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, Казахстана и Средней Азии становятся все более и более актуальными. И эти вопросы мы постоянно заостряем. Эти вопросы мы постоянно доводим до сведения наших партнеров. Появляются первые ростки интересов к этому новому маршруту, который позволит расширить сотрудничество в сфере транспорта», - подчеркнул он.

По его словам, Азербайджан также заинтересован в привлечении в страну бизнеса из Бразилии. «Мы стараемся привлечь внимание бразильского бизнеса к таким потенциальным возможностям, как инвестиции в Свободную экономическую зону Алят. Бразилия, как я сказал, страна с высокой технологией в сфере агрокультуры и с этой точки зрения их опыт может сыграть свою позитивную и большую роль в реабилитации освобожденных земель Азербайджана», - отметил он.

Р.Ахмедов