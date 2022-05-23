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Бизнес и законодательство 23.05.2022 11:30

Предприниматели из Новосибирской области РФ осенью планируют бизнес-миссию в Азербайджан

Очная миссия компаний из Новосибирской области РФ в Азербайджан планируется осенью 2022 года, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» источник в бизнес-кругах.

По его словам, на минувшей неделе компании из Новосибирской области РФ приняли участие в Международных выставках «InterFood Azerbaijan 2022» и «Caspian Agro» в Баку.

«Центр поддержки экспорта Новосибирской области планирует очную бизнес-миссию компаний в Азербайджан осенью 2022 года. В рамках миссии планируется проведение встреч между предпринимателями для налаживания и расширения сотрудничества», - добавил он.

Р.Ахмедов

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Тэги: НОВОССИБИРСК, БИЗНЕС, МИССИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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