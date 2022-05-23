Зеленский подписал закон о взыскании в доход Украины активов физических и юридических лиц, поддерживающих действия России

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины о повышении эффективности санкций, связанных с активами отдельных лиц", принятый Верховной Радой 12 мая 2022 года, сообщает в понедельник пресс-служба главы государства.
"Закон устанавливает новый вид санкций посредством взыскания в доход государства активов, принадлежащих физическому или юридическому лицу, а также активов, которыми оно может прямо или косвенно распоряжаться", - говорится в сообщении.
В нем уточняется, что документ определяет "четкие критерии, по которым лицо может быть отнесено к кругу тех, на кого распространяется действие такой санкции".
По словам Зеленского, процедура выявления и конфискации активов подсанкционных лиц, так или иначе поддерживающих действия России против Украины, "позволит быстро и эффективно пополнять украинский бюджет" за российский счет. "Закон предусматривает четкую инструкцию для органов, ответственных за этот процесс. Надеюсь на продуктивное взаимодействие всех его участников", - отметил глава государства, которого цитирует пресс-служба.
В Офисе президента подчеркивают, что, согласно закону, ответственным за поиск активов и обращение в суд будет центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сфере взыскания в доход государства активов лиц.
"Ожидается, что таким органом станет министерство юстиции Украины, которое должно организовать работу по выявлению и розыску подлежащих блокированию активов физических и юридических лиц, указанных в решениях Совета национальной безопасности и обороны Украины", - уточняют в Офисе президента.
Осуществление административного судопроизводства по делам о применении санкции посредством взыскания активов в доход государства будет осуществлять Высший антикоррупционный суд (ВАКС), отмечается в сообщении.
Верховная Рада Украины приняла 21 апреля закон о санкциях, связанных с активами отдельных лиц, однако Зеленский вернул его в парламент со своими предложениями.
12 мая Рада проголосовала за указанный закон с учетом поправок главы государства.
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