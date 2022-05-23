Польша приняла решение разорвать соглашение с Россией по газопроводу "Ямал-Европа" в связи со спецоперацией РФ на Украине, сообщила в понедельник министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва.
"Агрессия России в отношении Украины подтвердила верность решимости польского правительства стать полностью независимым от российского газа. Мы всегда знали, что "Газпром" - ненадежный партнер", - написала Москва у себя в Twitter.
Ранее в мае Российская Федерация ввела блокирующие санкции в отношении польской компании EuRoPol GAZ S.A. - это владелец польского участка газопровода "Ямал-Европа". В отношении данных лиц, попавших под санкции, запрещены любые сделки. В том числе отдельно проговаривается запрет на заход в порты РФ, платежи и операции с ценными бумагами.
В апреле "Газпром" полностью приостановил поставки газа компаниям "Булгаргаз" (Болгария) и PGNiG (Польша) в связи с неоплатой топлива рублями. Платежи за газ, поставляемый с 1 апреля, должны осуществляться в рублях с использованием новых реквизитов, о чем контрагенты были проинформированы.
Газопровод "Ямал-Европа" протяженностью свыше 2 тыс. км от Торжка до Франкфурта-на-Одере выведен на проектную мощность - 33 млрд куб. м в год - в 2006 году. Польский участок насчитывает 683 км линейной части и пять компрессорных станций.
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