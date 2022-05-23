UBOC осенью завершит проект по увеличению добычи с платформы Умид-1 на Каспии

Операционная компания «Umid Babek Operation Company» (UBOC) в сентябре текущего года завершит строительные работы в рамках проекта «Ускорение добычи со стационарного морского основания (СМО) «Умид-1» на блоке Умид-Бабек в азербайджанском секторе.

«Реализация проекта началась в 2019 году, его цель - снятие ограничений транспортной системы платформы «Умид-1» и увеличение добычи за счет бурения новых скважин. С учетом ограничений ежесуточно на месторождении добывается 3 млн кубометров газа и 470 тонн (3,6 тыс. баррелей) конденсата, которые доставляются на береговой терминал Дашгиль. После реализации проекта, суточный объем добычи с «Умид-1» достигнет 8,1 млн кубометров газа и 1,2 тыс.тонн (9 тыс. баррелей) конденсата», - сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на видео-презентацию, размещенную на странице SOCAR в «Телеграмм».

По данным компании, проект «Ускорение добычи с СМО «Умид-1»» включает 4 этапа: реконструкцию добывающей платформы и бурение двух скважин; строительство 54-километрового 20-дюймового (500 мм) подводного трубопровода и его сухопутного участка протяженностью около 3,7 км; строительство 40-дюймогого газопровода от терминала «Дашгиль-2» длиной 32,4 км; подключение к газотранспортной системе SOCAR на головных установках Сангачальского терминала.

«Проект реализуется в соответствии с графиком. Завершение всех строительных работ планируется в сентябре текущего года», - говорится в информации.

Месторождение Умид введено в эксплуатацию в сентябре 2012 года.

Risk Service Contract на разведку и разработку блока Умид-Бабек подписан 12 января 2017 года между SOCAR и SOCAR Umid Oil and Gas Limited, вступил в силу в мае 2017 года. К контракту также прилагается "Соглашение о разведке и разработке блока Умид-Бабек в азербайджанском секторе Каспия", подписанное между SOCAR Umid Oil and Gas Limited и компанией Umid, Babek Exploration & Production.

Блок Умид-Бабек расположен в глубоководной части азербайджанского сектора Каспия, в 75 км от Баку. Запасы месторождения Умид, разрабатываемого SOCAR, оцениваются минимум в 200 млрд кубометров газа и 40 млн тонн конденсата. Запасы структуры Бабек оцениваются в 400 млрд кубометров газа и 80 млн тонн конденсата.

На последующем этапе разработки блока Умид-Бабек планируется установка еще одной добывающей платформы - "Умид-2".

Н.Аббасова