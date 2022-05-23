Байден и Кисида будут следить за сотрудничеством РФ и КНР в военной сфере - Белый дом

Президент США Джо Байден и премьер Японии Фумио Кисида по итогам переговоров в Токио в понедельник выразили готовность продолжать тщательно следить за сотрудничеством между Россией и Китаем в военной сфере, говорится в заявлении Белого дома.

"Они намерены продолжать тщательно следить за сотрудничеством между Китаем и Россией в военной области", - отмечается в заявлении по итогам переговоров.

В нем также подчеркивается, что лидеры "выразили обеспокоенность наращиванием активности российских военных сил близ Японии".

Согласно заявлению, Байден и Кисида осудили действия России на Украине и выразили солидарность украинскому народу.

В администрации США добавили, что они призвали Китай "присоединиться к международному сообществу и осудить действия России на Украине".

В заявлении Белого дома говорится, что лидеры США и Японии "выразили серьезную обеспокоенность безответственным поведением России как постоянного члена СБ ООН и злоупотреблением права вето". Байден выразил поддержку идее реформирования Совбеза и предоставления Японии статуса постоянного члена СБ ООН.