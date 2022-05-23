Экономика США находится в лучшем положении по сравнению с другими странами, считает советник Байдена

Экономика США находится в выигрышном положении относительно остальных стран мира, хотя риски рецессии исключать тоже нельзя, сказал в воскресенье глава Национального экономического совета Брайан Диз.

"Всегда есть определенные риски, но нам внушает оптимизм текущее положение Соединенных Штатов, особенно с учетом глобальной картины", - сказал он в интервью CNN.

При этом Диз отметил, что борьба с рекордной за 40 лет инфляцией является важнейшей задачей для администрации президента Джо Байдена. Кроме того, по его мнению, в США скоро может начаться новый цикл экономического роста.

"Наша экономика находится в переходном периоде между самым сильным восстановлением в современной истории Америки и тем, что может стать периодом более стабильного и устойчивого роста, что будет лучше для американских семей", - заявил Диз.

"Без сомнений, перед нами стоят серьезные глобальные вызовы, и прежде всего инфляция, которая наносит серьезный удар по домохозяйствам, - добавил советник. - Но также не вызывает сомнение и то, что Соединенные Штаты находятся в лучшей позиции по сравнению с другими ведущими странами в плане способности справиться с инфляцией, не растеряв всего экономического роста".

Фондовый индекс Dow Jones Industrial Average в прошлую пятницу завершил снижением восьмую неделю подряд, что стало самым продолжительным падением с 1932 года. Инвесторы опасаются, что инфляция скажется на прибылях компаний быстрее, чем Федрезерв сможет с ней справиться.