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Это интересно 23.05.2022 12:12

Вирус оспы обезьян вряд ли может вызвать пандемию

Вирус оспы обезьян, как и другие поксвирусы (вирусы оспы), очень стабилен и вряд может вызвать пандемию, считает директор Института вирусологии Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ, Новосибирск) Александр Шестопалов.

"Вирус оспы обезьян давным-давно известен, как и другие поксвирусы, он очень стабилен. Сейчас речь идет о единичных случаях, и для жителя Сибири или Вологды шанс заболеть не то что нулевой - скорее отрицательный", - сказал Шестопалов "Интерфаксу" в понедельник.

Он напомнил, что случаи заболевания в различных странах за пределами Африки, где циркулирует вирус, происходили и ранее, однако серьезных вспышек не отмечалось.

Не было случаев заболевания и, например, связанных с обезьяньим питомником в Адлере (НИИ медицинской приматологии), отметил ученый.

Он подчеркнул, что люди, получившие вакцину от натуральной оспы, защищены на 100%. При этом в случае необходимости производство вакцины будет легко развернуть.

"Технология старая, проверенная и недорогая", - сказал Шестопалов.

Ранее сообщалось о фиксации случаев заболевания оспой обезьян в Великобритании, Франции, Италии, Швеции, Австралии, США, Испании, Португалии и Канаде.

Оспа обезьян - редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы - тошнота, температура, сыпь, зуд, а также боль в мышцах. Случаи заболевания за пределами региона часто связаны с поездками в неблагоприятные с точки зрения эпидемиологии зоны.

Вирус распространяется через контакт, но его вирулентность невысока.

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Тэги: РОССИЯ, ОСПА, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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