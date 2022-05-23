Вирус оспы обезьян вряд ли может вызвать пандемию

Вирус оспы обезьян, как и другие поксвирусы (вирусы оспы), очень стабилен и вряд может вызвать пандемию, считает директор Института вирусологии Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ, Новосибирск) Александр Шестопалов.
"Вирус оспы обезьян давным-давно известен, как и другие поксвирусы, он очень стабилен. Сейчас речь идет о единичных случаях, и для жителя Сибири или Вологды шанс заболеть не то что нулевой - скорее отрицательный", - сказал Шестопалов "Интерфаксу" в понедельник.
Он напомнил, что случаи заболевания в различных странах за пределами Африки, где циркулирует вирус, происходили и ранее, однако серьезных вспышек не отмечалось.
Не было случаев заболевания и, например, связанных с обезьяньим питомником в Адлере (НИИ медицинской приматологии), отметил ученый.
Он подчеркнул, что люди, получившие вакцину от натуральной оспы, защищены на 100%. При этом в случае необходимости производство вакцины будет легко развернуть.
"Технология старая, проверенная и недорогая", - сказал Шестопалов.
Ранее сообщалось о фиксации случаев заболевания оспой обезьян в Великобритании, Франции, Италии, Швеции, Австралии, США, Испании, Португалии и Канаде.
Оспа обезьян - редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы - тошнота, температура, сыпь, зуд, а также боль в мышцах. Случаи заболевания за пределами региона часто связаны с поездками в неблагоприятные с точки зрения эпидемиологии зоны.
Вирус распространяется через контакт, но его вирулентность невысока.
В Тегеране началось заседание Рабгруппы высокого уровня по Каспию
Азербайджан и Бразилия готовят для подписания 11 документов - Полухов
Глава Евросовета заявил о прогрессе на переговорах Азербайджана и Армении
Политика отрицательных ставок ЕЦБ может закончиться в сентябре - Лагард
Минэкономики ФРГ предложило для достижения согласия по эмбарго на нефть из РФ предоставить некоторым странам ЕС переходный период
Суверенный фонд Саудовской Аравии купил долю в инвестфирме принца аль-Валида
ИВ Сумгайыта направит около 250 тыс. манатов на закупку мусорных контейнеров
ГААД получит 2,1 млн манатов на стротельство автодороги в Евлахском районе
Алиев поручил проанализировать потенциал развития АПК и туризма в Зангилане
Выход Молдовы из СНГ стал бы ошибкой - МИД РФ
Байден и Кисида будут следить за сотрудничеством РФ и КНР в военной сфере - Белый дом
США будут готовы применить военные средства для защиты Тайваня при необходимости - Байден
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
«Nar» поддерживает обучение местных специалистов в области ИКТ
Состоялась встреча членов Caspian Energy Club с “SOCAR Energy Georgia”.
Союз молодежи ПЕА и Бакинская высшая школа нефти провели Первый конкурс цифровых идей
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ