ООО «Агропромышленный комплекс Азерпамбыг» направит на сервисное обслуживание тракторов около 325 тыс. манатов.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным, опубликованным на сайте www.tender.gov.az, с ООО «Grand Motors Company» подписан контракт на сервисное обслуживание 28 тракторов модели «Landini».
Сумма контракта - 324,358 тыс.
Б.Рустамбеков
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