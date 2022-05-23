Азерпамбыг направит на сервисное обслуживание тракторов около 325 тыс. манатов

ООО «Агропромышленный комплекс Азерпамбыг» направит на сервисное обслуживание тракторов около 325 тыс. манатов. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным, опубликованным на сайте www.tender.gov.az, с ООО «Grand Motors Company» подписан контракт на сервисное обслуживание 28 тракторов модели «Landini». Сумма контракта - 324,358 тыс. Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».