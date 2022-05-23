Apple хочет увеличить объем производства за пределами Китая - WSJ

Американская Apple Inc. хочет увеличить объемы производства за пределами Китая из-за слишком жесткой антиковидной политики Пекина и разногласий между КНР и США, сообщили осведомленные источники The Wall Street Journal.

Компания в первую очередь рассматривает Индию и Вьетнам в качестве стран, в которых она могла бы нарастить мощности уже имеющихся там некрупных производств.

На данный момент более 90% продукции Apple, включая смартфоны iPhone, планшетные компьютеры iPad и ноутбуки MacBook, производится в Китае на заводах основных поставщиков компании. Apple видит в зависимости от китайских поставок угрозу на фоне разногласий КНР с США и авторитарной политики Пекина, отметили источники.

Кроме того, жесткая политика борьбы с коронавирусом, проводимая китайскими властями, также беспокоит компанию поскольку, из-за нее она рискует недополучить продукцию. Последние локдауны в Шанхае и в других китайских городах в связи с новой вспышкой COVID-19 привели к появлению пробелов в цепочках поставок для многих западных компаний. Apple в апреле заявляла, что новая волна коронавируса в КНР может стоить ей около $8 млрд недополученной выручки в текущем квартале.

И все же Китай остается наиболее привлекательным местом размещения производства для Apple по нескольким причинам, среди которых обученная рабочая сила, низкие издержки по сравнению с США, а также разветвленная сеть поставщиков, на создание которой в другой стране уйдут годы. Еще одним неоспоримым преимуществом является то, что Apple может продавать произведенную в Китае продукцию в этой же стране, которая одновременно считается одним из крупнейших рынков для компании.

Между тем, Индия может оказаться наиболее удачной альтернативой Китаю для Apple, поскольку ее население столь же велико, как в КНР, а издержки так же низки. Тайваньские поставщики Apple - Foxconn Technology Group и Wistron Corp. - уже начали организовывать производство в Индии, которое предназначено главным образом для внутреннего рынка. На данный момент Apple ведет переговоры о расширении производства, которое пойдет в том числе и на экспорт.

Тем не менее, ввиду того, что основные поставщики Apple главным образом являются китайскими компаниями, им трудно вести бизнес в Индии на фоне политических разногласий между Пекином и Нью-Дели. По этой причине китайские поставщики стремятся привлечь внимание Apple к производству во Вьетнаме и других странах Юго-Восточной Азии.