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Бизнес и законодательство 23.05.2022 12:53

Центр аграрных инноваций Азербайджана подписал меморандумы о сотрудничестве с российскими компаниями

Центр аграрных инноваций при министерстве сельского хозяйства Азербайджана в рамках XV Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставки«Caspian Agro»и XXVII Азербайджанской международной выставки пищевой промышленности«InterFood» на минувшей неделеподписал с российскими компаниями меморандумы о сотрудничестве.

Как сообщает Торговое представительство РФ в Азербайджане, подписи под документами о взаимодействии поставилидиректор Центра аграрных инноваций Акбяр Аббасови руководители компаний «НаноКремний Дон», «Технолог Юг», ТД «АгроИмпэкс» (Ростовская область) и НПО «ВердаТерра» (Новосибирская область).

В соответствии с заключенными меморандумами о сотрудничестве, российские компании станут участниками пилотных проектов по апробации предлагаемых для азербайджанского рынка разработок с дальнейшим продвижением при содействии Торгового представительства.

Как отметил торгпред России в Азербайджане Руслан Мирсаяпов, конструктивное взаимодействие, установленное Торгпредством России с Центром аграрных инноваций, позволяет российским производителям инновационной продукции для нужд сельскохозяйственного сектора Азербайджана получить доступ к местному научному и экспертному сообществу, провести совместные исследования и на деле подтвердить эффективность предлагаемых препаратов и оборудования.

Х.Насирзаде

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Тэги: ТОРГПРЕД, РФ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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