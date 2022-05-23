Центр аграрных инноваций Азербайджана подписал меморандумы о сотрудничестве с российскими компаниями

Центр аграрных инноваций при министерстве сельского хозяйства Азербайджана в рамках XV Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставки«Caspian Agro»и XXVII Азербайджанской международной выставки пищевой промышленности«InterFood» на минувшей неделеподписал с российскими компаниями меморандумы о сотрудничестве.
Как сообщает Торговое представительство РФ в Азербайджане, подписи под документами о взаимодействии поставилидиректор Центра аграрных инноваций Акбяр Аббасови руководители компаний «НаноКремний Дон», «Технолог Юг», ТД «АгроИмпэкс» (Ростовская область) и НПО «ВердаТерра» (Новосибирская область).
В соответствии с заключенными меморандумами о сотрудничестве, российские компании станут участниками пилотных проектов по апробации предлагаемых для азербайджанского рынка разработок с дальнейшим продвижением при содействии Торгового представительства.
Как отметил торгпред России в Азербайджане Руслан Мирсаяпов, конструктивное взаимодействие, установленное Торгпредством России с Центром аграрных инноваций, позволяет российским производителям инновационной продукции для нужд сельскохозяйственного сектора Азербайджана получить доступ к местному научному и экспертному сообществу, провести совместные исследования и на деле подтвердить эффективность предлагаемых препаратов и оборудования.
Х.Насирзаде
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