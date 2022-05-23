Минэкономики ФРГ предложило для достижения согласия по эмбарго на нефть из РФ предоставить некоторым странам ЕС переходный период

Страны ЕС пока не пришли к согласию по вопросу эмбарго на поставки российской нефти и эти проблемы нужно решать, некоторым странам нужно больше времени на отказ от российской нефти, им нужен переходный период, заявил глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек.
"Это правда, что нефтяное эмбарго пока заблокировано... Это нормальные противостояния в Европе", - сказал Хабек в интервью радиостанции Deutschlandfunk. "У каждой страны собственные предпосылки, есть зависимость различной степени", - добавил он.
"Мы должны решить свои проблемы", - сказал он. Консенсус в этом вопросе зависит от переговоров и возможности предоставления разным странам специальных условий - тем странам, которым нужно больше времени переходного периода, необходимо его предоставить, полагает он.
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