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Макроэкономика 23.05.2022 14:18

Политика отрицательных ставок ЕЦБ может закончиться в сентябре - Лагард

Европейский центральный банк может увеличить ставку по депозитам до нулевого уровня к концу сентября, после чего возможны дальнейшие повышения, сказала глава регулятора Кристин Лагард.

"С учетом текущего прогноза, вероятно, процентные ставки перестанут быть отрицательными к концу третьего квартала", - говорится в сообщении Лагард на сайте ЕЦБ.

"Если мы увидим, что инфляция стабилизируется на уровне 2% в среднесрочной перспективе, тогда будет уместным постепенная дальнейшая нормализация ставок в сторону нейтрального уровня", - добавила глава центробанка.

Ставка ЕЦБ по депозитам в настоящее время находится на уровне минус 0,5%, она является отрицательной с 2014 года.

Ранее Лагард неоднократно заявляла, что темпы ужесточения денежно-кредитной политики в Европе будут медленнее, чем в США, из-за различных ситуаций в экономиках Соединенных Штатов и еврозоны.

Следующее заседание ЕЦБ состоится 9 июня.

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