РФ изучает план Италии по урегулированию ситуации на Украине

Москва изучает подготовленный Италией план мирного урегулирования на Украине, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. "Мы его недавно получили, рассматриваем", - сказал Руденко журналистам. Он отметил, что оценка предложениям будет дана после их изучения. Ранее в МИД Италии сообщили, что министр иностранных дел страны Луиджи ди Майо представил в ООН план урегулирования ситуации на Украине. О каких-либо деталях плана не сообщается.

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