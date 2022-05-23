Нефть активно дорожает на беспокойстве из-за нехватки предложения

Цены на нефть ускорили темпы подъема днем в понедельник на фоне беспокойства трейдеров из-за сокращения предложения.

Определенную поддержку нефтяным котировкам оказывает также снижение цены доллара к основным валютам. Более дешевый доллар увеличивает выгодность нефтяных сделок для трейдеров, пользующихся другими валютами.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:50 в понедельник составляет $113,96 за баррель, что на $1,41 (1,25%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $111,5 за баррель, что на $1,22 (1,11%) больше итогового значения предыдущей сессии.

Прошлую неделю нефтяные котировки завершили уверенным ростом - WTI прибавила в цене порядка 2,5%, Brent - около 1% на фоне беспокойства инвесторов по поводу предложения.

"Рост цен на нефть обеспечен напряженностью на топливном рынке из-за низкого предложения и солидного спроса по мере приближения начала автомобильного сезона в США", - отметили аналитики SPI Asset Management Managing Partner. Традиционно автомобильный сезон в Штатах начинается в конце мая и заканчивается в сентябре. В это время американские заправки активно увеличивают закупки бензина, стремясь удовлетворить высокий спрос.

В то же время приближающееся снятие локдауна в китайском Шанхае - крупном деловом центре страны, и возобновление работы предприятий города увеличивает опасения рынка по поводу нехватки существующего предложения. Власти Шанхая приняли решение снять коронавирусные ограничения 1 июня.