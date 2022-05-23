Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8004 RUR   0.0279 GBR   2.1324 TRY   0.1066

Цена на нефть

20.05 $/bbl +/- WTI 110.28 +0.39 Brent 112.55 +0.51

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 23.05.2022 15:32

Байден совместно с 12 странами Азии запустил «Индо-Тихоокеанскую экономическую систему для процветания»

Президент США Джо Байден во время поездки в Южную Корею и Японию совместно с 12 партнерами из региона запустил "Индо-Тихоокеанскую экономическую систему для процветания (IPEF)", сообщили в понедельник в Белом доме.

"IPEF укрепит наши связи в этом влажнейшем регионе, чтобы определить развитие в предстоящее десятилетие в том, что касается технологических инноваций и глобальной экономики. Система создаст более прочную, честную и устойчивую экономику для семей, рабочих и бизнеса в США и в Индо-Тихоокеанском регионе", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

Структуру запустили совместно с Австралией, Индией, Японией, Южной Кореей, Новой Зеландией и другими странами.

Цель структуры, как отмечает Белый дом, заключается в том, чтобы усилить экономические контакты между странами-партнерами, сделать эти контакты устойчивыми, справедливыми.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, АЗИЯ, СОГЛАШЕНИЕ


Похожие новости


Министр обороны США едет в Азию, чтобы подтвердить приверженность Соединенных Штатов международному порядку в регионе - Пентагон США рассматривают вариант перемещения войск из Афганистана в Центральную Азию Помпео начнет работу в 2020 г. с визитов на Украину, в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и на Кипр Госсекретарь США проведет ряд встреч в рамках азиатского турне - госдепартамент Шеф Пентагона отправился с визитами в Индонезию и Вьетнам для укрепления военного сотрудничества Трамп считает, что восстановил уважение к США в Азии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az