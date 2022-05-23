Байден совместно с 12 странами Азии запустил «Индо-Тихоокеанскую экономическую систему для процветания»

Президент США Джо Байден во время поездки в Южную Корею и Японию совместно с 12 партнерами из региона запустил "Индо-Тихоокеанскую экономическую систему для процветания (IPEF)", сообщили в понедельник в Белом доме.

"IPEF укрепит наши связи в этом влажнейшем регионе, чтобы определить развитие в предстоящее десятилетие в том, что касается технологических инноваций и глобальной экономики. Система создаст более прочную, честную и устойчивую экономику для семей, рабочих и бизнеса в США и в Индо-Тихоокеанском регионе", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

Структуру запустили совместно с Австралией, Индией, Японией, Южной Кореей, Новой Зеландией и другими странами.

Цель структуры, как отмечает Белый дом, заключается в том, чтобы усилить экономические контакты между странами-партнерами, сделать эти контакты устойчивыми, справедливыми.