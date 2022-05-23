Российская экономика может перейти к росту ВВП в 2024 году - Кудрин

В 2024 году экономика России может показать рост ВВП, 2022 и 2023 годы уйдут на её перестройку с учётом вводимых санкций, а долгосрочные структурные изменения могут занять до 10 лет по некоторым видам производства, считает председатель Счетной палаты, экс-министр финансов Алексей Кудрин.
"Эти полтора-два года - это перестройка экономики с учётом этих новых вызовов. Впоследствии, безусловно, продолжится работа по структурной перестройке экономики в связи с необходимостью самим производить продукцию. Инвестиционный цикл по планированию и производству крупных продуктов осуществляется (в сроки) от пяти до десяти лет, то есть это долгосрочная структурная перестройка",- сказал Кудрин журналистам в понедельник.
"Но первые изменения потоков, продукции, замены или начала выпуска произойдет в течение двух лет. Собственно, эти два года могут быть годами снижения ВВП. Дальше пока прогнозируется, что он будет положительным, то есть мы выйдем на положительный рост", - добавил глава Счетной палаты.
По его словам, сейчас в отдельных отраслях наблюдается падение более 50%, например, в автомобильной промышленности.
"Есть вопросы по экспорту продукции, обслуживанию расчетов, с судами - перевозки, как импортные, так и экспортные. Масштаб этих проявлений пока ещё выявляется по мере введения некоторых санкций в силу",- сказал Кудрин.
В апреле Кудрин уже заявлял, что на первичную перестройку российской экономики с учётом санкций и других вызовов потребуется до двух лет.
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