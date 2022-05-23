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Социум 23.05.2022 16:32

В ООН призвали крупных предпринимателей внести вклад в борьбу с голодом в мире

Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли призвал предпринимателей-миллиардеров, таких как Илон Маск или Джефф Безос, внести вклад в борьбу с голодом в мире, пожертвовав деньги, сообщает Associated Press.

"У мира серьезные проблемы. Это не просто слова. Возьмите на себя инициативу, потому что мир нуждается в вас", - заявил Бизли, обращаясь к миллиардерам.

Он рассказал, что в прошлом году переписывался с Илоном Маском в социальных сетях, и тот спрашивал его, каким образом пожертвование в размере $6 млрд может помочь этому агентству ООН решить проблему с голодом.

Бизли заявил агентству на форуме в Давосе, что "Маск направил $6 млрд в фонд". "Но все думали, что они дошли до нас, но мы пока их не получили. Поэтому я полон надежд", - сказал он.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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