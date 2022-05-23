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Макроэкономика 23.05.2022 17:02

ЕК предлагает продлить отступление от жесткой бюджетной дисциплины в ЕС до конца 2023г

Европейская комиссия (ЕК) предлагает сохранить до конца 2023 года смягченные в период пандемии правила бюджетной дисциплины для стран Евросоюза в связи с экономическими последствиями российской военной операции на территории Украины.

ЕС принял решение приостановить действие Пакта стабильности и роста, устанавливающего потолок дефицита бюджета для стран региона на уровне 3% ВВП, а госдолга - 60% ВВП, в 2020 году, и предполагалось, что с 2023 года эти правила будут восстановлены.

Российская военная операция на Украине "несомненно, поставила Европу в чрезвычайную экономическую неопределенность", заявил в понедельник исполнительный заместитель председателя ЕК Валдис Домбровскис.

"Это привело к значительному повышению цен на энергию, сырье, товары и продукты питания и наносит ущерб потребителям и предприятиям", - сказал он, представляя новый пакет мер поддержки экономики, разработанный ЕК.

С помощью этих мер регулятор стремится поддержать восстановление экономики региона от последствий пандемии и одновременно поэтапно отказаться от стратегической зависимости ЕС от российских энергоресурсов до 2030 года, сказал Домбровскис.

В ЕК отмечают, что ее весенний экономический прогноз обещал рост экономики Евросоюза в 2022 и 2023 годах, несмотря на трудности, с которыми она сталкивалась в последние годы. Однако, хотя экономика ЕС продолжает демонстрировать устойчивость, военная операция РФ "создала новую среду, усугубив ранее существовавшие препятствия для роста", говорится в заявлении ЕК.

Это также "создало дополнительные проблемы для экономики ЕС, связанные с безопасностью энергоснабжения и зависимостью от российских энергоресурсов", говорится в документе.

Учитывая эти условия, Еврокомиссия считает, что в 2023 году может быть сохранено отступление от соблюдения Пакта стабильности и роста.

"Повышенная неопределенность и серьезные риски ухудшения экономических перспектив в контексте беспрецедентного роста цен на энергоносители и продолжающихся нарушений в цепочках поставок" требуют продления смягченных правил бюджетной дисциплины на 2023 год, считают в ЕК.

Министры финансов стран ЕС должны рассмотреть предложение ЕК в понедельник и вторник.

Пакт стабильности и роста был подписан в Амстердаме в 1997 году, его действие в 2020 году было приостановлено впервые.

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Тэги: ЕС, БЮДЖЕТ, ПРАВИЛА


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