ЕК предлагает продлить отступление от жесткой бюджетной дисциплины в ЕС до конца 2023г

Европейская комиссия (ЕК) предлагает сохранить до конца 2023 года смягченные в период пандемии правила бюджетной дисциплины для стран Евросоюза в связи с экономическими последствиями российской военной операции на территории Украины.
ЕС принял решение приостановить действие Пакта стабильности и роста, устанавливающего потолок дефицита бюджета для стран региона на уровне 3% ВВП, а госдолга - 60% ВВП, в 2020 году, и предполагалось, что с 2023 года эти правила будут восстановлены.
Российская военная операция на Украине "несомненно, поставила Европу в чрезвычайную экономическую неопределенность", заявил в понедельник исполнительный заместитель председателя ЕК Валдис Домбровскис.
"Это привело к значительному повышению цен на энергию, сырье, товары и продукты питания и наносит ущерб потребителям и предприятиям", - сказал он, представляя новый пакет мер поддержки экономики, разработанный ЕК.
С помощью этих мер регулятор стремится поддержать восстановление экономики региона от последствий пандемии и одновременно поэтапно отказаться от стратегической зависимости ЕС от российских энергоресурсов до 2030 года, сказал Домбровскис.
В ЕК отмечают, что ее весенний экономический прогноз обещал рост экономики Евросоюза в 2022 и 2023 годах, несмотря на трудности, с которыми она сталкивалась в последние годы. Однако, хотя экономика ЕС продолжает демонстрировать устойчивость, военная операция РФ "создала новую среду, усугубив ранее существовавшие препятствия для роста", говорится в заявлении ЕК.
Это также "создало дополнительные проблемы для экономики ЕС, связанные с безопасностью энергоснабжения и зависимостью от российских энергоресурсов", говорится в документе.
Учитывая эти условия, Еврокомиссия считает, что в 2023 году может быть сохранено отступление от соблюдения Пакта стабильности и роста.
"Повышенная неопределенность и серьезные риски ухудшения экономических перспектив в контексте беспрецедентного роста цен на энергоносители и продолжающихся нарушений в цепочках поставок" требуют продления смягченных правил бюджетной дисциплины на 2023 год, считают в ЕК.
Министры финансов стран ЕС должны рассмотреть предложение ЕК в понедельник и вторник.
Пакт стабильности и роста был подписан в Амстердаме в 1997 году, его действие в 2020 году было приостановлено впервые.
Число автобусных рейсов из Баку в Шушу с июня увеличивается до 5 в неделю
В Тегеране началось заседание Рабгруппы высокого уровня по Каспию
Азербайджан и Бразилия готовят для подписания 11 документов - Полухов
Число миллиардеров в мире увеличилось на 573 за время пандемии
В Азербайджане за сутки зафиксировали два новых случая заражения COVID-19
«Барселона» ведет переговоры с инвесторами о привлечении 900 млн евро
ИВ Сумгайыта направит около 250 тыс. манатов на закупку мусорных контейнеров
ГААД получит 2,1 млн манатов на стротельство автодороги в Евлахском районе
Алиев поручил проанализировать потенциал развития АПК и туризма в Зангилане
Путин внес кандидатуру Александра Куренкова на пост главы МЧС РФ
Starbucks уходит с российского рынка
Лавров и Мирзоян обсудили вопросы формирования комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Абоненты «Nar» предпочитают цифровые каналы обслуживания
«Nar» поддерживает обучение местных специалистов в области ИКТ
Состоялась встреча членов Caspian Energy Club с “SOCAR Energy Georgia”.
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ