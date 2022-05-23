AZAL в июне возобновляет прямые авиарейсы в Черногорию

Авиакомпания «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) в партнерстве с туроператором PASHA Travel в рамках летнего расписания полетов 2022 года возобновит выполнение чартерных рейсов в Черногорию.

«AZAL и PASHA Travel договорились о возобновлении чартерной программы в Черногорию в рамках летнего расписания полетов 2022 года. Так, с 30 июня по 1 сентября рейсы по маршруту Баку-Тиват-Баку будут выполняться еженедельно - по четвергам», - говорится в сообщении авиаперевозчика.

Авиабилеты по маршруту Баку-Тиват-Баку можно приобрести в аккредитованных агентствах авиаперевозчика. В стоимость авиабилета включен бесплатный провоз багажа (до 23 кг в эконом-классе и до 32 кг при путешествии бизнес-классом).

Тиват — современный курортный город Черногории на берегу Бока-Которского залива на полуострове Врмац. Международный аэропорт Тиват - единственный аэропорт на побережье Черногории, расположенный недалеко от его самых популярных курортов.

Одним из ключевых преимуществ этого направления является безвизовый режим для граждан Азербайджана.

К перевозке на данных рейсах будут приниматься пассажиры, соответствующие обозначенным условиям перевозки и кому разрешен перелет в условиях действующих эпидемиологических ограничений.

Б.Рустамбеков