AZAL в июне возобновляет прямые авиарейсы в Черногорию

Авиакомпания «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) в партнерстве с туроператором PASHA Travel в рамках летнего расписания полетов 2022 года возобновит выполнение чартерных рейсов в Черногорию.
«AZAL и PASHA Travel договорились о возобновлении чартерной программы в Черногорию в рамках летнего расписания полетов 2022 года. Так, с 30 июня по 1 сентября рейсы по маршруту Баку-Тиват-Баку будут выполняться еженедельно - по четвергам», - говорится в сообщении авиаперевозчика.
Авиабилеты по маршруту Баку-Тиват-Баку можно приобрести в аккредитованных агентствах авиаперевозчика. В стоимость авиабилета включен бесплатный провоз багажа (до 23 кг в эконом-классе и до 32 кг при путешествии бизнес-классом).
Тиват — современный курортный город Черногории на берегу Бока-Которского залива на полуострове Врмац. Международный аэропорт Тиват - единственный аэропорт на побережье Черногории, расположенный недалеко от его самых популярных курортов.
Одним из ключевых преимуществ этого направления является безвизовый режим для граждан Азербайджана.
К перевозке на данных рейсах будут приниматься пассажиры, соответствующие обозначенным условиям перевозки и кому разрешен перелет в условиях действующих эпидемиологических ограничений.
Б.Рустамбеков
Число автобусных рейсов из Баку в Шушу с июня увеличивается до 5 в неделю
В Тегеране началось заседание Рабгруппы высокого уровня по Каспию
Азербайджан и Бразилия готовят для подписания 11 документов - Полухов
«Барселона» ведет переговоры с инвесторами о привлечении 900 млн евро
В ООН призвали крупных предпринимателей внести вклад в борьбу с голодом в мире
ИВ Сумгайыта направит около 250 тыс. манатов на закупку мусорных контейнеров
ГААД получит 2,1 млн манатов на стротельство автодороги в Евлахском районе
Алиев поручил проанализировать потенциал развития АПК и туризма в Зангилане
Эрдоган призвал Стокгольм и Хельсинки к конкретным шагам для устранения препятствий на их пути в НАТО
Российская экономика может перейти к росту ВВП в 2024 году - Кудрин
Байден совместно с 12 странами Азии запустил «Индо-Тихоокеанскую экономическую систему для процветания»
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
«Nar» поддерживает обучение местных специалистов в области ИКТ
Состоялась встреча членов Caspian Energy Club с “SOCAR Energy Georgia”.
Союз молодежи ПЕА и Бакинская высшая школа нефти провели Первый конкурс цифровых идей
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ