Глава Credit Suisse считает нереалистичным возврат сотрудников в офисы на полный день

Сотрудники банков вряд ли когда-либо вернутся в офис на полный рабочий день, считает главный исполнительный директор Credit Suisse Томас Готтштайн.

"Это нереалистично, и это не то, чего хотели бы сотрудники, - заявил Готтштайн в интервью агентству Bloomberg в ходе Давосского форума в понедельник. - Мы очень мягко стараемся подтолкнуть людей к возврату назад, однако слишком сильное давление будет контрпродуктивным".

Многие европейские банки, включая французский BNP Paribas SA, испанский Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA и швейцарский UBS Group AG, меняют политику в сфере удаленной работы, поддерживая более гибкий график, чтобы привлечь и удержать сотрудников.

"Мы никогда не вернемся к старой норме работы 80-90% сотрудников в офисе, - заявил Готтштайн. - В соответствии с нашей политикой примерно 60% сотрудников должны работать из офиса, но реальная доля составляет около 37%".

"Думаю, в определенных городах, типа Лондона, где ежедневные поездки являются затруднительными, люди предпочитают, чтобы один-два дня в неделю они могли оставаться дома, никуда не ездить", - сказал он.

Он отметил, что, согласно статистике, по понедельникам и пятницам мало кто хочет приезжать в офис, а по вторникам, средам и четвергам желающих работать в офисе довольно много.

"Я думаю, так оно и будет оставаться", - добавил Готтштайн.