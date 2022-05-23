Эрдоган призвал Стокгольм и Хельсинки к конкретным шагам для устранения препятствий на их пути в НАТО

Швеция и Финляндия должны предпринять конкретные шаги, если хотят, чтобы Анкара сняла вето на их вступление в НАТО, заявил в понедельник турецкий президент Реджеп Эрдоган.

"Мы ожидаем конкретных шагов, а не малоубедительных дипломатических заявлений", - приводит его слова агентство ЭФЭ.

При этом, как отмечает агентство, Эрдоган не уточнил, каких конкретных шагов ожидает от этих стран.