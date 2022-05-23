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Регион 23.05.2022 16:30

Эрдоган призвал Стокгольм и Хельсинки к конкретным шагам для устранения препятствий на их пути в НАТО

Швеция и Финляндия должны предпринять конкретные шаги, если хотят, чтобы Анкара сняла вето на их вступление в НАТО, заявил в понедельник турецкий президент Реджеп Эрдоган.

"Мы ожидаем конкретных шагов, а не малоубедительных дипломатических заявлений", - приводит его слова агентство ЭФЭ.

При этом, как отмечает агентство, Эрдоган не уточнил, каких конкретных шагов ожидает от этих стран.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, НАТО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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