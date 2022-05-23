«Барселона» ведет переговоры с инвесторами о привлечении 900 млн евро

Испанский футбольный клуб "Барселона" ведет отдельные переговоры с инвесторами, включая инвесткомпанию CVC, банк Goldman Sachs и фонд All Sports Finance, о привлечении дополнительного финансирования в размере 900 млн евро, написало издание El Confidencial со ссылкой на информированные источники.
Ответ от CVC по поводу инвестиций в 270 млн евро может быть получен уже в понедельник, а сделка с Goldman Sachs может включать в себя продажу доли в правах клуба на доходы от телетрансляций, отмечает издание.
Сделки должны быть одобрены членами правления клуба и скорее всего не будут включены в отчетность за минувший сезон.
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