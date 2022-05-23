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СНГ 23.05.2022 17:32

Лукашенко обвинил Запад в намерении забрать себе Западную Украину и Западную Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Запад в желании отделить Западную Украину, предположив, что аналогичные планы имеются и в отношении Беларуси.

"Есть интересные какие-то вещи неожиданно в Украине. Вы это прекрасно знаете. Нас, да и вас это должно беспокоить, что они (политики) уже делают шаги к тому, чтобы расчленить Украину. Нас беспокоит то, что они готовы, - поляки, натовцы - выйти, "помочь" таким образом забрать, как до 1939 года, Западную Украину", - заявил Лукашенко в понедельник на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Сочи. Его слова приводит пресс-служба белорусского президента.

Лукашенко сказал, что эти обстоятельства настораживают его с точки зрения безопасности Беларуси. "Это их стратегия и по Западной Беларуси. Поэтому мы ухо востро держим. И, как я говорил, еще украинцам придется нас просить, чтобы мы не допустили отрыва этой западной части и других частей от Украины", - заявил Лукашенко.

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