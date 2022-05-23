В Азербайджане за сутки зафиксировали два новых случая заражения COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у двух граждан, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 792 тыс. 714, сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.
Днем ранее зарегистрировано 4 случая COVID-19.
Пятый день подряд не зарегистрировано летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции.
Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 710 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 782 тыс. 957 человек (+ 0 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находится 47 человек.
За сутки медики провели 1 тыс. 842 теста на коронавирус против 2 тыс. 510 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 874 тыс. 348 тестов на COVID-19.
Х.Насирзаде
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