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Регион 23.05.2022 17:33

Лавров и Мирзоян обсудили вопросы формирования комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы

Вопросы формирования армяно-азербайджанской комиссии по делимитации и безопасности границ обсудили в ходе телефонного разговора в понедельник главы МИД Армении и России Арарат Мирзоян и Сергей Лавров.

"Главы МИД Армении и России обсудили процесс реализации трехсторонних заявлений (по Карабаху - ИФ). Стороны обсудили вопросы формирования комиссии по делимитации и безопасности границ между Арменией и Азербайджаном, разблокирования региональных транспортных коммуникаций", - сообщает пресс-служба МИД Армении.

Мирзоян подтвердил позицию Еревана об установлении мира и стабильности в регионе и процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Кроме того, министры обсудили вопросы армяно-российской повестки, обменялись мнениями относительно шагов, направленных на укрепление союзнических отношений, добавили в армянском внешнеполитическом ведомстве.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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