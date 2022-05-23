Лавров и Мирзоян обсудили вопросы формирования комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы

Вопросы формирования армяно-азербайджанской комиссии по делимитации и безопасности границ обсудили в ходе телефонного разговора в понедельник главы МИД Армении и России Арарат Мирзоян и Сергей Лавров.

"Главы МИД Армении и России обсудили процесс реализации трехсторонних заявлений (по Карабаху - ИФ). Стороны обсудили вопросы формирования комиссии по делимитации и безопасности границ между Арменией и Азербайджаном, разблокирования региональных транспортных коммуникаций", - сообщает пресс-служба МИД Армении.

Мирзоян подтвердил позицию Еревана об установлении мира и стабильности в регионе и процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Кроме того, министры обсудили вопросы армяно-российской повестки, обменялись мнениями относительно шагов, направленных на укрепление союзнических отношений, добавили в армянском внешнеполитическом ведомстве.