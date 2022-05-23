Путин внес кандидатуру Александра Куренкова на пост главы МЧС РФ

Президент РФ Владимир Путин внес в Совет Федерации на пост главы МЧС кандидатуру Александра Куренкова, сообщил "Интерфаксу" источник в верхней палате парламента.

"Во вторник состоится заседание трех комитетов по обсуждению кандидатуры, внесенной президентом на должность министра по чрезвычайным ситуациям. В представлении указан Куренков. Совет Федерации рассмотрит документ в среду на пленарном заседании", - сказал собеседник агентства.

Ранее Куренков служил в ФСО, а позднее в центральном аппарате Росгвардии.