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СНГ 23.05.2022 18:33

Путин внес кандидатуру Александра Куренкова на пост главы МЧС РФ

Президент РФ Владимир Путин внес в Совет Федерации на пост главы МЧС кандидатуру Александра Куренкова, сообщил "Интерфаксу" источник в верхней палате парламента.

"Во вторник состоится заседание трех комитетов по обсуждению кандидатуры, внесенной президентом на должность министра по чрезвычайным ситуациям. В представлении указан Куренков. Совет Федерации рассмотрит документ в среду на пленарном заседании", - сказал собеседник агентства.

Ранее Куренков служил в ФСО, а позднее в центральном аппарате Росгвардии.

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Тэги: РОССИЯ, МЧС, КАНДИДАТ


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