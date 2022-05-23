Starbucks уходит с российского рынка

Американская Starbucks Corp. (SPB: SBUX), владеющая крупнейшей в мире сетью кофеен, приняла решение уйти из РФ.

Бренд больше не будет представлен на российском рынке, говорится в сообщении Starbucks.

При этом компания продолжит оказывать поддержку 2 тыс. сотрудникам в РФ, включая выплаты в течение шести месяцев и помощь с трудоустройством.

В марте Starbucks Corp. остановила бизнес в РФ, в том числе отгрузки продукции в страну, в также договорилась с лицензионным партнером о приостановке работы кофеен.

В РФ сеть Starbucks объединяет 130 кофеен, которыми управляет партнер компании (оператор российской сети - ООО "Кофе Сирена"). Первая кофейня Starbucks в России была открыта в 2007 году.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка ООО "Кофе Сирена" по РСБУ в 2021 году выросла на 42%, до 5,16 млрд рублей. Чистая прибыль составила 199,25 млн рублей после убытка в размере 523,2 млн рублей годом ранее.