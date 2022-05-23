Президент Литвы утвердил решение об отзыве посла в РФ с 1 июня

Литовский президент Гитанас Науседа освободил Эйтвидаса Баярунаса от обязанностей посла в России.
Указ, подписанный главой государства в понедельник, предусматривает, что Баярунас перестанет исполнять обязанности посла с 1 июня.
Науседа принял решение с учетом представления правительства и с одобрения комитета Сейма по иностранным делам.
В связи с ситуацией на Украине еще в апреле Литва приняла решение о высылке главы российского посольства в Вильнюсе Алексея Исакова и сотрудников генерального консульства РФ в Клайпеде, закрытии российского диппредставительства в портовом городе и понижении дипломатического представительства между Литвой и Россией до уровня временных поверенных в делах.
Четверо сотрудников посольства России также были высланы за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом.
В ответ Москва также выслала литовских дипломатов и закрыла консульство республики в Санкт-Петербурге.
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