Президент Литвы утвердил решение об отзыве посла в РФ с 1 июня

Литовский президент Гитанас Науседа освободил Эйтвидаса Баярунаса от обязанностей посла в России.

Указ, подписанный главой государства в понедельник, предусматривает, что Баярунас перестанет исполнять обязанности посла с 1 июня.

Науседа принял решение с учетом представления правительства и с одобрения комитета Сейма по иностранным делам.

В связи с ситуацией на Украине еще в апреле Литва приняла решение о высылке главы российского посольства в Вильнюсе Алексея Исакова и сотрудников генерального консульства РФ в Клайпеде, закрытии российского диппредставительства в портовом городе и понижении дипломатического представительства между Литвой и Россией до уровня временных поверенных в делах.

Четверо сотрудников посольства России также были высланы за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом.

В ответ Москва также выслала литовских дипломатов и закрыла консульство республики в Санкт-Петербурге.