Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8004 RUR   0.0279 GBR   2.1324 TRY   0.1066

Цена на нефть

20.05 $/bbl +/- WTI 110.28 +0.39 Brent 112.55 +0.51

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 23.05.2022 19:15

Президент Литвы утвердил решение об отзыве посла в РФ с 1 июня

Литовский президент Гитанас Науседа освободил Эйтвидаса Баярунаса от обязанностей посла в России.

Указ, подписанный главой государства в понедельник, предусматривает, что Баярунас перестанет исполнять обязанности посла с 1 июня.

Науседа принял решение с учетом представления правительства и с одобрения комитета Сейма по иностранным делам.

В связи с ситуацией на Украине еще в апреле Литва приняла решение о высылке главы российского посольства в Вильнюсе Алексея Исакова и сотрудников генерального консульства РФ в Клайпеде, закрытии российского диппредставительства в портовом городе и понижении дипломатического представительства между Литвой и Россией до уровня временных поверенных в делах.

Четверо сотрудников посольства России также были высланы за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом.

В ответ Москва также выслала литовских дипломатов и закрыла консульство республики в Санкт-Петербурге.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЛИТВА, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, ПОСОЛ


Похожие новости


Президенты Азербайджана и Литвы провели переговоры в расширенном составе Президент Литвы прибыл в Азербайджан с официальным визитом Алиев и Науседа обсудят энергетику, безопасность на Южном Кавказе, сотрудничество Азербайджана и ЕС Президент Литвы 18 мая приедет в Азербайджан Президент Литвы обсудит в Баку вопросы торгово-экономического взаимодействия Президент Литвы призвал готовиться к тотальной обороне

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az