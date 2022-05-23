Геополитические риски ограничивают инвестиции в долговые рынки Финляндии и стран Балтии

Действия России на Украине сказываются на долговых рынках Финляндии и стран Балтии, ограничивая международные инвестиции в регион, поскольку фондовые управляющие стремятся уйти от геополитических рисков, пишет газета Financial Times.

Инвесторы избегают вложений в долговые рынки Финляндии, Литвы, Латвии и Эстонии, отдавая предпочтение странам, находящимся подальше от российской границы, отмечает главный исполнительный директор Nordic Investment Bank (NIB) Андре Куусвек.

"Более крупные фонды облигаций, более глобальные фонды говорят, что им очень сложно оценить, насколько серьезным является риск, - говорит Куусвек. - Им проще занять выжидательную позицию".

Спрос на финансирование, предоставляемое NIB, начал расти еще до начала военной операции России на территории Украины, отмечает Куусвек. В первом квартале 2022 года NIB согласовал выделение кредитов на общую сумму 1,2 млрд евро, что почти в пять раз выше показателя за тот же период предыдущего года и более чем на 25% выше уровня четвертого квартала. Основная часть суммы пришлась на кредитование компаний.

"Комбинация высокой инфляции и повышения ставок, а также геополитической напряженности сказывается на выпуске новых бондов в странах Балтии и Финляндии", - отметил Куусвек.

Разрыв в процентных ставках государственных и корпоративных облигаций в этих странах вырос за последнее время, что говорит о растущей нервозности инвесторов, пишет FT.

Согласно данным Tradeweb, доходность десятилетних облигаций Финляндии увеличилась на 0,8 процентного пункта (п.п.) с 24 февраля, до 1,4%. Спред доходности этих бумаг относительно аналогичных по сроку германских бондов увеличился за это время с 0,36 п.п. до 0,46 п.п.

Николас Форест, возглавляющей направление активов с фиксированной доходностью в управляющей компании Candriam, сообщил FT, что сократил инвестиции в страны Балтии, переложив средства в активы других стран, имеющие аналогичную доходность при более низких геополитических рисках.

"Если сравнить Латвию и Литву с Испанией, имеет ли смысл инвестировать в очень небольшую страну, зависимую от российской нефти, когда есть альтернатива в виде активов с тем же уровнем доходности в более крупной стране?" - говорит Форест.

Аналитик инвесткомпании Muzinich Татьяна Грейль Кастро отмечает, что опасения инвесторов касаются и других стран Восточной Европы, включая Румынию и Болгарию.