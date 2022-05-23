Байрамов и Лавров обсудили вопросы делимитации госграницы между Азербайджаном и Арменией

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в понедельник провел телефонный разговор со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Министры обменялись мнениями о текущей ситуации в регионе, вопросах, связанных с реализацией трехсторонних заявлений, в том числе об открытии всех региональных коммуникаций и делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией", - говорится в сообщении МИД Азербайджана.

По данным ведомства, стороны также обсудили актуальные темы двусторонней повестки и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Н.Аббасова