Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8004 RUR   0.0279 GBR   2.1324 TRY   0.1066

Цена на нефть

20.05 $/bbl +/- WTI 110.28 +0.39 Brent 112.55 +0.51

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 23.05.2022 18:55

Байрамов и Лавров обсудили вопросы делимитации госграницы между Азербайджаном и Арменией

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в понедельник провел телефонный разговор со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Министры обменялись мнениями о текущей ситуации в регионе, вопросах, связанных с реализацией трехсторонних заявлений, в том числе об открытии всех региональных коммуникаций и делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией", - говорится в сообщении МИД Азербайджана.

По данным ведомства, стороны также обсудили актуальные темы двусторонней повестки и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, МИД, РАЗГОВОР


Похожие новости


Главы МИД Азербайджана, Армении и РФ встретятся в Душанбе Астрахань заинтересована в поставках своих товаров на рынок Азербайджана - губернатор В России планируют закупить 6-8 млн куриных яиц у Азербайджана В Азербайджане отвергли утверждения о проведении исследований в области биооружия при участии третьей стороны Авиакомпания «Азимут» 9 мая откроет рейсы из Сочи в Азербайджан В Азербайджан эвакуировали троих несовершеннолетних, чьи родители погибли в Харькове

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az