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АПК 23.05.2022 22:15

Турция рассчитывает на большой объем поставок масложировой продукции из РФ - "Агроэкспорт"

Представители турецких компаний, закупающие в РФ масложировую продукцию, рассчитывают, что ее поставки в этом году сохранятся на высоком уровне, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе по итогам круглого стола, который состоялся в рамках деловой миссии российских экспортеров в Турцию.

"Представители турецких компаний, большинство из которых уже работают с Россией, не сомневаются, что объемы поставок масложировой продукции из нашей страны в этом году будут очень высоки", - говорится в сообщении.

Потребление подсолнечного масла в Турции оценивается на уровне 1,5 млн тонн в год, около 900 тыс. тонн производится в стране. Импорт составляет примерно 1 млн тонн, из которых 500 тыс. тонн рафинируется, фасуется и экспортируется в другие страны, сообщил директор по продажам AVES Абдуллах Зерэн, слова которого приводятся в пресс-релизе. "Сложившаяся ситуация, очевидно, увеличит товарооборот между Россией и Турцией, особенно в секторе масложировой продукции", - уверен он. Среди мер, способствующих развитию отношений, Зерэн предложил рассмотреть юридические инструменты для независимого решения споров и проблем между компаниями в области ценообразования, условий поставки, гарантирования тоннажа и т. д.

Как заявил на мероприятии замминистра сельского хозяйства РФ Сергей Левин, в 2021 году по сравнению с 2020 годом РФ увеличила объем поставок подсолнечного масла в Турцию в 2,5 раза. Россия занимает около 90% турецкого импорта этого масла. "Но, несмотря на это, считаем, что потенциал и возможности далеко не исчерпаны", - подчеркнул Левин.

Экспортеры масложировой продукции выразили надежду на скорейшее внедрение взаиморасчетов с Турцией в национальных валютах.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ПОДСОЛНЕЧНИК, МАСЛО


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