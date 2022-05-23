Саммит ЕС, скорее всего, не сможет согласовать запрет на нефть РФ

Саммиту ЕС на следующей неделе со все большей вероятностью не удастся согласовать эмбарго на нефть РФ, поскольку Венгрия продолжает выступать против него, сообщает в понедельник Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.
"Венгерский премьер Виктор Орбан несколькими неделями ранее говорил, что сделку по поводу эмбарго на нефть можно выработать на саммите европейских лидеров. Но теперь его правительство дает понять, что прогресса (в согласовании эмбарго - ИФ) не будет как минимум до июня", - отмечает агентство.
По словам источников, в понедельник в Брюсселе Венгрия вновь представила список своих требований и отметила, что прежде чем вводить санкции против нефти РФ, надо найти решение энергетических проблем венгерской стороны. При этом один из источников отметил, что позиция Венгрия, похоже, лишь ужесточается.
Власти ЕС с целью выйти из тупика предложили отстрочить для Венгрии и Словакии срок поэтапного отказа от российской нефти до конца 2024 года, а для Чехии - до июня 2024 года. В Будапеште в свою очередь заявляли, что для перестройки его нефтяной отрасли потребуется не менее 770 млн евро.
Ранее венгерские власти также настаивали, чтобы Будапешт поддержит санкции против нефти РФ, если из-под их действия выведут поставки по трубопроводам. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто говорил, что компенсация в 15-18 млрд евро от ЕС могла бы стать решением для Венгрии в связи с планами запретить импорт нефти из РФ.
Между тем, некоторые страны-члены ЕС предлагали убрать санкции против нефти РФ из готовящегося шестого пакета санкций против России. Другие страны выступали с идеей, чтобы 26 государств ЕС приняли эмбарго, в котором Венгрия участвовать не будет. Однако один из источников Bloomberg выражал беспокойство в связи с возможным подобным развитием событий, опасаясь дальнейшего ослабления потенциала шестого санкционного пакета и перспективы того, что и другие государства ЕС начнут добиваться для себя исключения из действия санкций.
Тем не менее, ранее в мае предложение запретить европейским компаниям оказывать РФ услуги при транспортировке ее нефти сняли с повестки дня из-за возражений Греции.
Страны ЕС пока не могут согласовать очередной пакет санкций против РФ, предусматривающий, в частности, эмбарго на российскую нефть. Основным препятствием является позиция Венгрии, которая отказывается поддерживать предложения по санкциям в их нынешнем виде.
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