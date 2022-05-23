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Регион 23.05.2022 19:37

Армения создала комиссию по делимитации госграницы с Азербайджаном

Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна также сформирована комиссия по вопросам делимитации и безопасности границы с Азербайджаном.

Как сообщает пресс-служба правительства, комиссию возглавил вице-премьер Армении Мгер Григорян.

На встрече в Брюсселе в минувшее воскресенье Пашинян, Алиев и глава Евросовета Шарль Мишель договорились о начале работы армяно-азербайджанской комиссии по делимитации границ.

"В результате обсуждений достигнута договоренность о дальнейшем процессе работ, направленных на открытие региональных коммуникаций, о начале работ комиссии по вопросам делимитации и безопасности границ", - сообщала пресс-служба правительства Армении.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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