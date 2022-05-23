Цены на нефть замедлили подъем, Brent - $113,09 за баррель

Цены на нефть замедлили рост в ходе торгов в понедельник, но остаются в плюсе на фоне беспокойства трейдеров из-за сокращения предложения.
Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:48 в понедельник составляет $113,09 за баррель, что на $0,54 (0,48%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $110,45 за баррель, что на $0,17 (0,15%) больше итогового значения предыдущей сессии.
"Рост цен на нефть обеспечен напряженностью на топливном рынке из-за слабого предложения и существенного спроса по мере приближения начала автомобильного сезона в США", - отметили аналитики SPI Asset Management Managing Partner. Традиционно автомобильный сезон в Штатах начинается в конце мая и заканчивается в сентябре. В это время американские заправки активно увеличивают закупки бензина, стремясь удовлетворить высокий спрос.
Трейдеры также продолжают следить за ситуацией с распространением коронавируса в Китае. Инвесторы рассчитывают на повышение спроса из КНР на фоне частичного прекращения локдаунов.
Тем временем ограничивающим фактором для более быстрых темпов роста котировок является неспособность стран ЕС достичь финального соглашения по поводу запрета на российскую нефть, пишет Trading Economics.
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